كيف تتحقق من وجود حشرات بق الفراش في منزلك؟

يختبئ بق الفراش في الشقوق والأثاث وغيرها من الأماكن داخل المنزل، ويخرج ليلا ليتغذى من دم الإنسان.

وقد لا تثير اللدغات وحدها الشك في انتشار بق الفراش، وبدلا من ذلك، عليك أن تكون على دراية بالعديد من الأدلة التي تسلط الضوء على وجودها.

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ووفقا لشركة مكافحة الحشرات Rentokil، هناك أربع علامات رئيسية تدل على وجود بق الفراش في منزلك.

-بقع داكنة:

أول شيء يجب أن تبحث عنه هو "البقع الداكنة أو السوداء" التي قد تكون على المرتبة أو المنطقة المحيطة بالفراش، والناتجة عن فضلات بق الفراش الجافة.

-الرائحة:

تطلق الحشرات روائح تسمى "فيرومونات إنذارية". ووُصفت الرائحة بعدة طرق مختلفة، وقورنت برائحة الكزبرة أو ما يشبه رائحة العفن.

ومن علامات وجود بق الفراش في المنزل أيضا، رصد حشرات صغيرة أو بيض أبيض صغير في الشقوق ومفاصل الفراش والأثاث. بالإضافة إلى علامات لدغ على الجلد.

وبالطبع، أوضح علامة على وجود مشكلة بق الفراش هو رؤيتها بنفسك.وعلى الرغم من أن طول الحشرة يصل إلى 5 مم، لا يزال من الممكن رؤيتها وملاحظة جلودها المتساقطة.

وإذا لاحظت أي نشاط لبق الفراش، فمن الأفضل أن تسعى للحصول على خدمات احترافية في أسرع وقت ممكن، فربما من الصعب التخلص منها بنفسك.

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وقد لا يدرك الناس أن لديهم مشكلة، لأن اللدغات عادة ما تكون غير مؤلمة وقد لا يخطر ببال أي شخص مراقبة الطفيليات.

والسرير والفراش ليسا المنطقة الوحيدة التي تحتاجها للبحث عن بق الفراش، حيث يمكن أن تظهر في السجاد والبطانة، وحواف الألواح الخشبية، وألواح الأرضية الخشبية، والجص المتصدع أو المكسور، وفي المقابس الكهربائية.

ويمكن أن تختبئ هذه الآفات المخادعة أيضا في الأدراج وخزائن الملابس.

ويحب فحص أي مكان ينام فيه الشخص بانتظام، بحثا عن بق الفراش، حيث يحتاج إلى سهولة الوصول إلى "وجبة الدم" في الليل.

وعلاوة على ذلك، فإن بق الفراش "ينجذب إلى حرارة الجسم، وينتج ثاني أكسيد الكربون من أنفاسنا".

ونظرا لأن بق الفراش يتكيف جيدا مع السفر، فقد ينطلق في رحلة إلى منزلك بعد شراء أثاث من متجر لبيع الأشياء المستعملة أو القديمة، ولذلك يجب فحص مثل هذه المقتنيات ومعالجتها من قبل خدمة مكافحة الآفات قبل أخذها إلى المنزل.

هل يمكن منع بق الفراش؟

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تطمئن شركة Rentokil الناس بأن وجود بق الفراش "لا ينعكس على معايير النظافة الخاصة بشخص ما بأي شكل من الأشكال".

وتشمل أهم النصائح لمنع تواجد هذه الآفة، غسل الملابس وتجفيفها "بأعلى درجات حرارة ممكنة".

بالإضافة إلى ذلك، قم بإزالة الفوضى من منزلك لإعطاء البق أماكن أقل للاختباء.

ويمكن أن يضمن تفريغ وتنظيف المكنسة أيضا عدم نقل بيض بق الفراش إلى مناطق أخرى من المنزل.

المصدر: إكسبريس