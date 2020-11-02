نصائح بسيطة تساعد في حماية منزلك من بق الفراش

يعد بق الفراش من الحشرات المؤذية للإنسان، وهو صغير للغاية ذو لون بني محمر، يعيش غالبا في الأثاث أو المفروشات، وفي الشقوق تحت الأسرة أو تحت السجاد وغيرها.

وتشير وكالة حماية البيئة (EPA) إلى أنه على الرغم من أن بق الفراش يتغذى عادة كل 10 أيام، إلا أنه يستطيع البقاء على قيد الحياة لمدة عام دون مهاجمة مضيف.

إقرأ المزيد

ويطلق بق الفراش مادة كيميائية تعد بمثابة مخدر في منطقة اللدغ، بينما يتغذى على دم الفرد، ما يفسر سبب تعرض معظم الناس للمئات من اللدغات أثناء النوم دون استيقاظهم.

ويمكن لكل أنثى بق الفراش أن تضع ما يصل إلى ثلاث بيضات في اليوم، بمتوسط ​​يصل إلى 500 بيضة في السنة.

وقد تستغرق "دورة حياة البيضة" أقل من أربعة أسابيع، لذلك يمكن أن تتراكم الأرقام في منزلك بسهولة.

وقد يكون من الصعب تمييز الفرق بين لدغات بق الفراش ولدغات الحشرات الأخرى أو الطفح الجلدي. بشكل عام.

وهناك علامات يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان فراشك يحمل هذه الحشرات، وهي:

- حشرات صغيرة أو بيض أبيض صغير في الشقوق ومفاصل الفراش والأثاث.

- علامات لدغ على الجلد.

- بقع سوداء صغيرة على الفراش الخاص بك، وهذا قد يكون برازا جافا للحشرات.

- هياكل بق الفراش ذات نقش رخامي، حيث يتخلص البق من جلده ليجدده في كل مرحلة من النمو.

- بقع الدم على الغطاء الخاص بك.

إقرأ المزيد

- رائحة كريهة تشبه رائحة العفن في غرفة النوم الخاصة بك.

وللتخلص من بق الفراش يمكن استخدام غطاء واق، حيث يساعد هذا في القضاء على العديد من أماكن الاختباء، بالإضافة إلى قدرته على كشف الحشرات إذا زحفت عبر السرير.

ومن الضروري أيضا عدم إحضار الأثاث المستعمل إلى المنزل دون التحقق منه بعناية، كما ينبغي تنظيف الأحذية جيدا قبل الدخول إلى المنزل، وسيساعد التنظيف بالمكنسة الكهربائية بانتظام في جميع أنحاء المنزل في حالة التقاط بعض هذه الحشرات أثناء الخروج في نزهة على الأقدام.

ويموت بق الفراش عندما تصل درجة حرارة أجسامها إلى 45 درجة مئوية، لذلك يمكن للغسل الساخن والتنشيف بالمجفف أن يقضي عليها من الملابس.

ويطلق بق الفراش رائحة عفنة، وحينها ستكون هناك حاجة إلى مساعدة متخصصين مهنيين.

وعلى الرغم من أن لدغات بق الفراش ليست خطيرة بالضرورة، إلا أنها يمكن أن تزعج من يتعرض لها وقد تترك لدى البعض علامات حمراء على الجلد، وفي الحالات الأكثر خطورة، قد تتسبب لدغاتها بظهور طفح جلدي أو بثور مليئة بالسوائل.

المصدر: إكسبرس