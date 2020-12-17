روسيا تشهد تغيرا في المواسم الطبيعية

قد يتغير طول فصول السنة في روسيا بشكل ملحوظ في الأعوام القريبة القادمة.

أعلن ذلك الخميس 17 ديسمبر المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية الروسي، رومان ويلفند. وأوضح أن سبب تلك التغيرات المناخية الملحوظة يكمن في ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يشهدها كوكبنا. وبالتحديد فإن الشتاء يقصر، أما الريبع فيزداد طولا.

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ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن خبير الأرصاد الجوية قوله:" إن عدد الأيام حيث متوسط درجة الحرارة يهبط إلى ما دون الصفر يقل مع مرور الوقت. وتختلف الأوضاع بالطبع من منطقة إلى أخرى، لكن الشتاء ينكمش بشكل عام. أما الفترة الدافئة فتزداد طولا".

وعلى سبيل المثال فإن موعد انتقال متوسط درجة الحرارة إلى مؤشرات تحت الصفر في موسكو يتأخر في الوقت الراهن بـ7 - 10 أيام، مقارنة بمنتصف القرن الماضي. أما تاريخ قدوم الربيع إلى العاصمة الروسية فيحل على العكس قبل موعده في القرن الـ20 بنحو 5 - 7 أيام.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا