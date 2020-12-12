الجائحة لم تخفض معدل الاحتباس الحراري

أعلن فلاديمير كاتسوف، مدير المرصد الجيوفيزيائي الرئيسي، أن انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجم عن بطء الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة ضئيل ولا يوقف وتيرة الاحتباس الحراري.

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وقال كاتسوف، "بالطبع حصل بعض الانخفاض في انبعاث الغازات إلى الغلاف الجوي، نتيجة انخفاض النشاط البشري. ولكن هذا الانخفاض، لم يكن له أي تأثير محسوس، فيما يفعله غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، لأنه عامل صغير جدا. وكما هو معلوم، يبقى غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث، في الغلاف الجوي فترة طويلة".

وأضاف الخبير، لقد أجريت تجارب أكاديمية، افترضت توقف جميع الانبعاثات في عام 2000، ولكن اتضح أنه بما أن النظام المناخي يعاني من القصور الذاتي، لذلك فإن ارتفاع معدل الاحترار سيستمر بسرعة 0.1 درجة.

المصدر: نوفوستي