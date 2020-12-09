أفادت صحيفة "الغارديان" بأن دراسة جديدة كشفت عن "ارتفاع جديد" لقمة إيفرست الجبلية الأعلى في العالم.

ووفقا للدراسة التي أجراها باحثون من الصين ونيبال، فإن الارتفاع الحقيقي لقمة إيفرست أعلى بشكل طفيف مما كان يعتقد سابقا.

واتفق باحثو الدولتين على أن الارتفاع الحقيقي الجديد لجبل إيفرست هو 8848.86 مترا، أي أكثر بسنتيمترات من الحسابات السابقة التي كانت تقدر ارتفاعها بـ8848 مترا.

وجبل إيفرست هو الأعلى على وجه الأرض، وأحد الجبال التي تتكون منها سلاسل جبال هملايا، على حدود الصين ونيبال وشمالي الهند.

ويشهد جبل إيفرست سنويا حالات وفيات بسبب وعورته والطقس غير المستقر على قمته، حيث يشير الخبراء إلى أن ما يتراوح بين 5 و10 متسلقين يلقون حتفهم كل عام هناك.

المصدر: "الغارديان"