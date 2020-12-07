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تسجيل مستوى قياسي للضغط الجوي في موسكو

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تسجيل مستوى قياسي للضغط الجوي في موسكو
Sputnik Maxim Blinov
موسكو
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أعلن يفغيني تيشكوفيتس، الخبير في مركز "فوبس" للأرصاد الجوية، أنه سجل اليوم 7 ديسمبر 2020 رقما قياسيا جديدا لمستوى ارتفاع الضغط الجوي.

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وقال تشيكوفيتس، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "سجلنا في موسكو اليوم رقما قياسيا جديدا لمستوى ارتفاع الضغط الجوي، حيث بلع 768.7 ملليمتر عمود زئبق".

وأضاف، كان الرقم القياسي السابق الذي سجل لمستوى الضغط الجوي ليوم 7 ديسمبر في موسكو يعادل 768.1 ملليمتر عمود زئبق، قد سجل عام 1959.

المصدر: نوفوستي

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