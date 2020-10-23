موسكو تشهد أدفأ أكتوبر في تاريخها

حطم أكتوبر الجاري رقما قياسيا لأدفأ أشهر أكتوبر في تاريخ موسكو. ويتوقع أن يفوق متوسط درجة الحرارة المعدل الشهري بـ 2.5 – 3 درجات مئوية.

أعلن ذلك رئيس فرع موسكو في هيئة الأرصاد الجوية الروسية ألكسندر فاراكين، في حديث أدلى به يوم 21 أكتوبر لوكالة "تاس" الروسية.

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وقال:" يحطم أكتوبر كل الأرقام القياسية وسيصبح أدفأ شهر أكتوبر في تاريخ الأرصاد الجوية على الرغم من انخفاض مؤقت لدرجة الحرارة شهدته موسكو الأسبوع الجاري. إلا أن النزعة العامة لا تزال قائمة، مع العلم أن الـ3 أيام الأخيرة لشهر أكتوبر ستشهد أيضا ارتفاعا قياسيا لدرجة الحرارة في هذا الموسم".

وحسب المعلومات التي أوردتها هيئة الأرصاد الجوية الروسية فإن الجمعة 23 أكتوبر سيشهد ارتفاع درجة الحرارة إلى 14 درجة مئوية. والسبت 24 أكتوبر سيسجل 11 درجة مئوية، ما يعتبر أعلى من المعدل الشهري.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا