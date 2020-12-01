بعد ضجة "هيكل صحراء يوتا".. كتلة غامضة أخرى تظهر في رومانيا!

ظهرت كتلة متراصة غامضة أخرى في رومانيا، بعد أيام من مزاعم اختفاء أحدها دون ترك أي أثر في صحراء يوتا.

وعُثر على العمود المعدني المثلث اللامع على بعد أمتار قليلة من معلم قديم يسمى حصن "بيترودافا داتشيان" في مدينة بياترا نيمت يوم الخميس، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

Another mysterious monolith appears — in Romania https://t.co/BmZqvoILfqpic.twitter.com/hJs3Ii2oSj — New York Post (@nypost) November 30, 2020

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ويبلغ ارتفاعه 13 قدما ويواجه جانبا واحدا من جبل Ceahlau - أحد عجائب رومانيا السبع الطبيعية المعروفة محليا باسم الجبل المقدس.

وأثار أصل الهيكل حيرة المسؤولين الرومانيين مثل نظرائهم في ولاية يوتا.

وقالت روكسانا جوسانو، المسؤولة عن الثقافة والتراث في نيمت، في الصحيفة البريطانية: "بدأنا النظر في المظهر الغريب للهيكل، وما زلنا لا نعرف من هو المالك حتى الآن. يقع في منطقة محمية في موقع أثري. قبل تثبيت شيء ما هناك، كانوا بحاجة إلى إذن من مؤسستنا، والذي يجب أن توافق عليه وزارة الثقافة".

وجاء هذا الاكتشاف مع استمرار التساؤلات حول الأصل المحير واختفاء كتلة متراصة مماثلة في صحراء يوتا النائية، الأسبوع الماضي.

وفي 18 نوفمبر، وجد مسؤولو الحياة البرية الذين أحصوا الأغنام في مروحية، هيكلا يبلغ ارتفاعه 11 قدما محاطا بتكوين صخري.

المصدر: نيويورك بوست