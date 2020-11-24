اكتشاف هيكل معدني غامض في وسط صحراء يوتا يثير ضجة واسعة على الإنترنت

عثر طاقم من إدارة موارد الحياة البرية في ولاية يوتا على هيكل غريب يشبه الأحجار المتراصة في صحراء يوتا، ما دفع رواد الإنترنت إلى نشر نكات حول غرابة عام 2020.

وكان موظفو الإدارة يجرون إحصاء لعدد الأغنام الكبيرة في منطقة نائية من جنوب شرق ولاية يوتا الأسبوع الماضي عندما رصدوا جسما غريبا بواسطة مروحية تابعة لإدارة السلامة العامة في الولاية.

Utah Department of Public Safety

وعند الفحص الدقيق، أدرك المسؤولون أنهم صادفوا كتلة معدنية تم زرعها في منطقة منعزلة من الصخور الحمراء.

وأصدرت إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا صورا ومقاطع فيديو لموظفيها وهم يتعجبون من الهيكل الغريب، والذي يقدر ارتفاعه بين 10-12 قدما (3-3.6 متر).

Utah Department of Public Safety

وقالت إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا في بيان صحفي إنها لم تكتشف موقع المتراصة المعدنية (المنليث) لأنها تقع في منطقة "نائية للغاية".

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح كيف وضع هذا الهيكل في منطقة كهذه إلا أن الخبراء يرجحون أنه ربما يكون نوعا من الأعمال الفنية ، ولذلك ذكّرت الإدارة في بيانها، الجمهور بأنه من غير القانوني العبث بالأراضي المحمية.

'Who Does This Kind of Stuff?' Mystery Metal Monolith Discovered in Utah Desert. via @Storyfulpic.twitter.com/LNNUccFORQ — David Clinch (@DavidClinchNews) November 24, 2020

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV#KSLTV#Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5pic.twitter.com/f8P0fayDIS — Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020

ومن غير القانوني تثبيت الهياكل أو الأعمال الفنية على الأراضي العامة المُدارة فدراليا دون ترخيص، "بغض النظر عن الكوكب الذي تنتمي إليه".

وتسبب الهيكل الغامض في ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار مستخدمو "تويتر" إلى المونوليث سيئ السمعة من كتاب ستانلي كوبريك "2001: أوديسة الفضاء" (2001: A Space Odyssey).

Check out the giant tortoise head behind it. pic.twitter.com/Rk8KLbgtEU — NIMBUS 🚫 (@19Nimbus) November 22, 2020

وطرح آخرون نظريات روح الدعابة حول الكيفية التي ربما وجدت بها الكتلة المتراصة نفسها في مثل هذه الزاوية النائية من الولايات المتحدة.

وبالنسبة للكثيرين، كان هذا الاكتشاف على قدم المساواة مع مسار عام متقلب من الاضطرابات السياسية والأزمات الصحية.

وقد لا يعرف العالم أبدا من أين جاء الجسم المعدني. وقال مسؤولو ولاية يوتا إنهم ما زالوا يبحثون ما إذا كان الاكتشاف الغريب يستدعي مزيدا من التحقيق.

Right now, there is a seriously pissed off alien screaming at their partner for not checking to make sure they didn't leave anything behind when they filmed their YouTube travel show. — Covfefe BE LIKE WATER LePew (@RinzenLhamo) November 24, 2020

المصدر: RT