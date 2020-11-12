فيديو عن أحد المخلوقات "المرعبة" في العالم

نشر علماء أستراليون شريط فيديو عن حبار أعماق البحار "المخيف" من جنس Magnapinna.



ويشير موقع Science Alert، إلى أن هذا الفيديو تم تصويره في شهر مارس 2017 في إطار الدراسة الشاملة لمياه قبالة الساحل الجنوبي لأستراليا. وتعتبر هذه الرخويات من أكثر المخلوقات مراوغة في الطبيعة ومن الصعب اصطيادها، لأنها تعيش على عمق 1-4 كيلومترات تحت سطح الماء.

والسمة المميزة لحبار من جنس Magnapinna هي الزعنفة الكبيرة، وطول أطرافه التي تصل إلى أكثر من ثمانية أمتار، أي أطول من جسمه بكثير.

ويقول الباحثون في مقال نشرته مجلة PLOS One، "أكدت هذه المراقبة، التي كانت الأولى في المياه الأسترالية، فرضية االانتشار الواسع وأشارت إلى توزيع الحبار على شكل مجموعات عنقودية قريبة من بعضها البعض في الزمكان".

المصدر: نوفوستي