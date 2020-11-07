فيديو يكشف كشف سر صورة نمر آمور الأكثر شهرة في العالم
نشرت الحديقة الوطنية "أرض الفهود" فيديو، يكشف لحظة التقاط الصورة الأكثر شهرة في العالم لنمر آمور، التي فازت بالجائزة الكبرى بمسابقة Wildlife Photographer of the Year 2020.
وتظهر الصورة التي أطلق عليها اسم "بالأحضان" نمرة وهي تعانق شجرة. كانت اللقطة التي التقطها المصور سيرغي غورشكوف في أرض حديقة ليوبارد الوطنية ناجحة جدا، لدرجة أنها جعلت الحيوان نجما عالميا.
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Тигр-суперзвезда с нашумевшей фотографии стал героем бэкстейджа🐯 ⠀ Уникальное видео, полученное на «Земле леопарда», раскрывает момент создания самой известной в мире фотографии амурского тигра. Бэкстейдж позволяет в деталях наблюдать поведение краснокнижного хищника за секунды до сенсационного кадра, который взял гран-при самого престижного конкурса фотографии дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020📸 ⠀ Фотография, получившая название «Объятия», запечатлела самку амурского тигра, обнимающую дерево. Снятый в национальном парке «Земля леопарда» кадр фотографа Сергея Горшкова получился настолько удачным, что покорил весь мир и сделал тигрицу звездой мирового масштаба. О нём писали ведущие зарубежные СМИ – The Times, CNN, Guardian, BBC и другие. Россия впервые взяла гран-при в этом конкурсе. ⠀ Теперь у всех есть возможность увидеть знаменитого тигра во всей красе. Материал получен автором самого снимка. На видео тигрица неспешно приближается к дереву, обнюхивает его и начинает тереться об него мордой. А в завершении массивная хищница нежно обнимает большое дерево – парадоксальное сочетание мощи и трепетной любви, символизирующее абсолютную гармонию в природе🌱 ⠀ «На видео тигрица метит территорию и обозначает для сородичей своё присутствие, используя запаховые железы. Если слух и зрение кошки задействуют в основном во время охоты, то обоняние служит для них важнейшим инструментом внутривидовой коммуникации. В данном случае тигрица оставляет запаховые метки с помощью лицевых желез, которые являются лишь частью меточного «арсенала» кошек – пояснила Дина Матюхина, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». ⠀ По совету сотрудников «Земли леопарда» Сергей Горшков зафиксировал камеру, на которую снят бэкстейдж, у меточного дерева – на нём были запахи и шерсть тигра, а также следы когтей. Учёные проанализировали рисунок полос на шкуре хищницы, уникальный для каждой особи, с другими тиграми в базе данных нацпарка. В итоге выяснилось, что перед камерой оказалась тигрица под номером T 41F🐾
وكتبت وسائل الإعلام الأجنبية الرائدة عن الصورة، أن روسيا فازت بالجائزة الكبرى في هذه المسابقة، لأول مرة.
وقال أحد العاملين في الحديقة الوطنية: "ظهرت لدى الجميع الآن، فرصة رؤية هذا النمر الشهير بكل جماله".
المصدر: نوفوستي