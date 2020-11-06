 
مباشر

تركيا.. اكتشاف هيكل عظمي لشاب عاش قبل 8500 عام

متفرقات

تركيا.. اكتشاف هيكل عظمي لشاب عاش قبل 8500 عام
Gettyimages.ru microgen
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3i8

عثر علماء الآثار على هيكل عظمي بشري يقدر عمره بـ8500 عام، في ولاية بيلاجيك شمال غربي تركيا، ليكون واحدا من أقدم الهياكل المكتشفة في المنطقة.

وقالت بلدية بيلاجيك إنه جرى اكتشاف الهيكل خلال حفريات أثرية في أرض فارغة ملاصقة لأحد المباني السكنية في حي بهتشلي أفلر، إثر عثور مواطن على قطع سيراميك في الأرض وإبلاغه متحف الآثار بذلك.

ونقلت البلدية عن مسؤول الحفريات الأثرية في المنطقة أركان فيدان قوله إن التحاليل أظهرت أن الهيكل يعود لشخص عاش قبل نحو 8500 عام.

وأضاف: "هذا الهيكل العظمي ليس الأقدم على مستوى بيلاجيك فحسب، بل يعد أقدم هيكل عظمي لفتى يافع من العصر الحجري الحديث في منطقة غرب الأناضول.. يمكننا القول إنه أقدم مزارع معروف غربي الأناضول".

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا