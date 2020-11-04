بسبب كورونا.. الدنمارك تخطط للقضاء على جميع حيوانات المنك في البلاد

ذكر تقرير إخباري أن الدنمارك تعتزم إعدام كل ما لديها من حيوانات المنك بسبب مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها أوردته يوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من أن سلالة من فيروس كوفيد يمكن أن تنتقل إلى البشر، ربما تكون قد تحورت، الأمر الذي قد يقوض جهود السعي لتوفير لقاح مضاد للفيروس.

وتقول الدنمارك إنها وجدت سلالة جديدة من فيروس كوفيد -19 قد تعيق الجهود المبذولة لتطوير لقاح، بعد أن تسبب فيروس تفشى في حيوانات المنك في البلاد في حدوث طفرة في تركيبته.

وصرحت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن للصحفيين خلال مؤتمر صحفي افتراضي يوم الأربعاء: "بسبب التطورات في الدنمارك، هناك الآن "خطر أن يضعف تأثير اللقاح في المستقبل أو، في أسوأ السيناريوهات، أن يتم تقويضه".

وأضافت أن حكومتها نقلت المعلومات إلى منظمة الصحة العالمية، وتخطط الآن للقضاء على جميع حيوانات المنك في الدنمارك، علما أنه تتم تربية حوالي 16 مليون حيوان كل عام.

وقالت فريدريكسن إن طفرة الفيروس التي تم تحديدها الآن في الدنمارك "يمكن أن يكون لها عواقب سلبية خطيرة على التعامل العالمي مع الوباء"، مشيرة إلى التأكد من 12 حالة أصيب فيها البشر بالشكل الجديد للفيروس من المنك.

وفقا لإفادة يوم الأربعاء، فقد تم العثور على حالات Covid-19 في 217 مزرعة من أصل 1139 مزرعة منك دنماركية.

وأعدمت الدنمارك بالفعل الآلاف من حيوانات المنك في الأشهر الأخيرة بسبب تفشي الفيروس.

وكانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي أنها تخطط لإعدام ما يصل إلى مليون من حيوانات المنك التي تم تربيتها في مزارع الفراء لمنع المزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشعر الحكومة بالقلق إزاء انتقال الفيروس بين المنك والبشر بعد ظهور حالتين من هذا النوع في هولندا في وقت سابق من هذا العام.

وتشمل عملية الإعدام 41 مزرعة لفراء المنك في غرب الدنمارك، حيث تم اكتشاف الفيروس بين قطيع الحيوانات وكذلك 21 مزرعة فراء يشتبه في إصابتها بالعدوى.

وقالت الحكومة إن هذا الإجراء ضروري بالرغم من سلسلة من الإجراءات الوقائية. وتجري حاليا مناقشة مسألة تعويض المربين المتضررين.

المصدر: بلومبيرغ