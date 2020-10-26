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شاهد.. العثور على كنز ثمين يعود للقرون الوسطى في سلوفاكيا

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شاهد.. العثور على كنز ثمين يعود للقرون الوسطى في سلوفاكيا
pamiatky.sk
موقع في مدينة ترنافا السلوفاكية عثر فيه على كنز يعود للقرون الوسطى.
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ذكرت إدارة الآثار في إقليم ترنافا السلوفاكية أن سائحا اكتشف كنزا كبيرا من النقود الفضية يعود للقرون الوسطى.

وأوضحت الإدارة أن السائح عثر في جذور شجرة ساقطة على كومة من صفائح فضية ذات شكل غير منتظم وتحتوي على صور تنين، وتم بعد ذلك إرسال خبراء آثار إلى الموقع حيث اكتشفوا 147 قطعة نقدية فضية تحت الأرض.

وبدراسة النقود تبين أن معظمها تم سكها في فيينا، أما الباقي فهي مزورة مصنوعة في هنغاريا من 1251 حتى 1330 عاما.

وأوضحت إدارة الآثار أن السائح عثر على 25 من أصل 147 قطعة، مشيرة إلى أنه سيحصل على مكافأة بعد أن يتم تقييم قيمة الكنز.

شاهد.. العثور على كنز ثمين يعود للقرون الوسطى في سلوفاكيا
pamiatky.sk
شاهد.. العثور على كنز ثمين يعود للقرون الوسطى في سلوفاكيا
pamiatky.sk

شاهد.. العثور على كنز ثمين يعود للقرون الوسطى في سلوفاكيا
pamiatky.sk

المصدر: RT

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