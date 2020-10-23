هل هو وحش بحيرة لوخ نيس الصيني؟.. حارس جبل يلتقط جسما غامضا في "بحيرة الجنة" في الصين

صور عامل في حديقة وطنية في شمال شرق الصين، ما يعتقد أنه وحش البحيرة الشهير لوخ نيس الأسطوري.

وتُظهر اللقطات المخيفة التي صورها الرجل جسما دائريا أسود يطفو على سطح بحيرة "تيان تشي"، أو "بحيرة الجنة"، في جبل تشانغباي في مقاطعة جيلين.

وتشتهر بحيرة لوخ نيس في إستكتلندا بوجود وحش غامض، والذي لم يُعثر على أي دليل فعلي لوجوده، ويُقال إنه شوهد لأول مرة منذ ما يقرب من ستة عقود.

وشارك حارس الجبل، شياو يو، مقطع الفيديو عبر حسابه على النسخة الصينية لـ"تيك توك"، وقال لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه رصد المخلوق الذي يبلغ عرضه سبعة أقدام أثناء قيامه بدوريات في المكان الخلاب صباح الثلاثاء 20 أكتوبر.

وقال شياو يو، الذي عمل في حديقة جبل تشانغباى الوطنية كمساعد لمتجر للهدايا التذكارية على مدى العقد الماضي، إنه رأى الجسم غير المعتاد في وسط البحيرة صباح يوم الثلاثاء، حيث كان يعمل على توثيق حالة الطقس في المنطقة بمقاطع فيديو يشاركها يوميا على حسابه باسم Douyin، النسخة الصينية لتطبيق "تيك توك".

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وأضاف الحارس (28 عاما) لصحيفة "ديلي ميل": "ذهبت إلى بحيرة الجنة لتصوير لقطات كالمعتاد. لم ألاحظ ذلك في البداية، لكنني رأيت فجأة نقطة سوداء".

وتُظهر اللقطات، التي تم تصويرها من منصة عرض على ارتفاع 500 متر (1640 قدما) فوق البحيرة، الجسم الأسود الدائري المتبقي على سطح الماء.

ويمكن سماع عامل الحديقة وهو يقول: "ظهر جسم غير معروف في بحيرة الجنة. تبدو البقعة السوداء صغيرة في الفيديو، لكنها في الواقع كبيرة إلى حد ما".

وظل "الوحش الغامض" مرئيا لعدة دقائق بينما كان حارس الجبل يصور الفيديو. وفي النهاية غادر وعاد إلى العمل.

وأوضح الحارس: "لقد كانت لدي مشاهد مماثلة من قبل، لكن من الواضح أنها كانت قوارب صيد. لكن هذه المرة، لم أستطع معرفة ما كان. بالتأكيد لم يكن قاربا".

والبحيرة المحمية، التي تغطي 4.9 كيلومترات مربعة (1.9 ميل مربع)، تقع على الحدود بين الصين وكوريا الشمالية.

وقال العامل الصيني إن الجيش الكوري الشمالي يصطاد في البحيرة من حين لآخر، لكن زوار الحديقة الوطنية ممنوعون تماما من دخول المنطقة.

والمنطقة المجاورة للبحيرة مغلقة تماما أمام الزوار. وأضاف: "لن يكون هناك أحد على الإطلاق''.

ويقال إن وحش بحيرة أسطوري آخر في الصين شوهد في بحيرة كاناس، وهي بحيرة مياه عذبة تقع في وادي جبل ألتاي في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم في شمال غرب الصين.

المصدر: ديلي ميل