أول تعاون غنائي إسرائيلي إماراتي يتجاوز مليون مشاهدة

تجاوزت مشاهدات أغنية "أهلا بيك" التي جمعت المغني الإسرائيلي إلكانو مارتزيانو والإماراتي وليد الجاسم، بين دبي وتل أبيب، حاجز مليون مشاهد، منذ إطلاقها نهاية سبتمبر.

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باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، يتبادل المغنيان أداء المقاطع الغنائية، ويخاطب الجاسم، الذي كان يرتدي الثوب التقليدي الإماراتي باللون الأبيض، مارتزيانو مرحبا بعبارات "أهلا بيك، سلام ومرحبا".

ليرد مارتزيانو وهو يضع نظارات شمسية كبيرة "أهلا بيك، شكرا وأهلا وسهلا".

وبدا العمل المصور بتقنيات التصوير السينمائي وكأنه دعوة للسفر بين البلدين.

وأعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13 أغسطس تطبيع العلاقات بينهما.

وفي 31 أغسطس، انطلقت أول رحلة طيران تجارية مباشرة بين البلدين، من مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك.

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض منتصف سبتمبر، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين.

المصدر: أ ف ب