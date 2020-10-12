هجوم على الفنان سعد لمجرد مع اقتراب وصوله لمصر (صور)

دعت الفنانة المصرية الشابة مايان السيد، لمقاطعة حفل الفنان المغربي سعد لمجرد، المقرر إقامته في مصر، والذي تم الإعلان عنه مؤخرا، بعد اتهامه في عدد من قضايا الاغتصاب.

ونشرت مايان صورا للمطرب المغربي عبر حسابها على "الاستوري"، وكتبت على واحدة "مغتصب"، بينما كتبت على أخرى: "نعمل إيه لو فنان مشهور عالمي ليه شهرة كبيرة وشعبية هايلة لكنه متهم بالاغتصاب هيحيي حفلة كبيرة؟".

يذكر أن خبر الإعلان عن حفل لسعد لمجرد في مصر، أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق بعض المغردون هاشتاغ "مش عايزين لمجرد في مصر" لمقاطعة الحفل، وذلك بسبب اتهامه في عدد من قضايا الاغتصاب والذي تعرض للعقوبة بسببها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية