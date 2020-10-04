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فنان مصري يعلن عن شفائه من مرض السرطان

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فنان مصري يعلن عن شفائه من مرض السرطان
جمال يوسف
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طمأن الفنان المصري، جمال يوسف، جمهوره على حالته الصحية، معلنا شفائه من مرض سرطان البلعوم، الذي أصيب به منذ 5 أشهر.

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مصر.. أخر صورة للفنان جمال يوسف بعد إصابته بسرطان البلعوم

وقال يوسف إنه كان ينتظر ذلك الخبر بلهفة شديدة، وعندما علم من طبيبه أنه شفي من المرض، دخل في نوبة بكاء غير مصدق لذلك النبأ السعيد.

وأضاف: "كان كل همي إني أطمن على نفسي وأخف من المرض ده".

وحرصت عائلته على الاحتفال بشفائه من سرطان البلعوم، فذهبوا سويا لمنطقة العين السخنة من أجل الاحتفال والاستجمام، بعد فترة طويلة من المعاناة والخوف من المرض.

المصدر: القاهرة 24

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