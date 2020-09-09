مصر.. أخر صورة للفنان جمال يوسف بعد إصابته بسرطان البلعوم

نشرت وسائل الإعلام المصرية أخر صورة للفنان المصري، جمال يوسف، بعد إعلانه أنه يعانى من سرطان البلعوم.

وأشار جمال يوسف إلى أنه اكتشف المرض فى شهر أبريل الماضى وقال: "بدأت أشعر بآلام فى الغدة الليمفاوية، والدكتور قال لي أعمل عينة وذلك في شهر 4، وخرجت نتجية العينة فى شهر 5 واكتشفت إصابتي بورم فى الغدد اللمفاوية، البلعوم الأنفي".

وأضاف معبرا عن فترة اليأس التي مر بها، بعدما تسبب الإشعاع في حرق رقبته، قائلا: "جسمي بدأ يضعف، وكنت وصلت لليأس بعد ما رقبتي اتحرقت من الإشعاع، وقولت مش هتعالج وهسيب قدري لربنا وقربت منه، ابني قالي أرجوك أنا حاسس إني ضهري اتكسر من غيرك، فقررت أكمل جلسات الإشعاع، رغم إني تعبت ولساني اتحرق".

واستكمل حديثه موجها فيه الشكر لكل الفنانين الذين وقفوا بجانبه وقال: "انا متشكر لكل الناس اللى دعت لى، ربنا يجازيهم خير، وبشكر أستاذى الفنان الكبير محمد صبحى، هو مش استاذى بس هو أبويا، بشكر أيضاً الفنانة نشوى مصطفى، والفنانة وفاء عامر، والفنانة حنان سليمان، لأنهم وقفوا جنبى، وكتر خيرهم عرفونى معنى الزمالة".