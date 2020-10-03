مطاردة مثيرة للصين بمدينة نصر.. (فيديو)

تمكن سكان مشروع "منطقة السويسري ب" في مدينة نصر، بمحافظة القاهرة، من ضبط لصين حاولا سرقة دراجة نارية من أحد سكان المنطقة.

وحاول اللصان سرقة دراجة نارية من عبد الرحمن، وهو آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 22 عاما، ولاذا بالفرار ثم اختبئا داخل إحدى العمارات السكنية، إلا أن سكان المنطقة تمكنوا من محاصرتهما.

وحاول أحد اللصين القفز من السلم الخلفي للعمارة، فتجمع السكان بكثرة وتمكنوا من ضبطهما وربطهما بالحبال، حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليهما.

المصدر: RT