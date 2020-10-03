كشف أسرار تخزين القهوة

تقول يوليا زايتسيفا، خبيرة القهوة في شركة كانتاتا، يبدو أن العديد من محبي القهوة لا يعرفون كيفية تخزينها بصورة صحيحة للحفاظ على رائحتها ومذاقها في المنزل.





وتشير زايتسيفا، إلى أن الكثيرين يسألون عن كيفية الحفاظ على مذاق ورائحة القهوة المطحونة عند شرائها من المتجر أو طحنها في البيت.

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وتقول، "بشكل عام، يعتقد أنه يمكن تخزين بذور القهوة الخضراء، مدة عشرة سنوات، دون أن تفقد طعمها ورائحتها. وبذور القهوة المحمصة يمكن تخزينها عشرة أشهر، والمطحونة عشرة أيام فقط. وعندما نطحن القهوة، تبدأ تدريجيا تفقد طعمها ورائحتها. لذلك من الأفضل طحن الحبوب قبل تحضير مشروب القهوة مباشرة".

وتضيف، "ولكي نحافظ على طعم القهوة ورائحتها، يجب استخدام علب معدنية ذات صمام علوي محكم، يمنع دخول الهواء والضوء، لأنهما المدمران الرئيسيان لمذاق القهوة".

ونفس هذه القاعدة تشمل القهوة المطحونة التي نشتريها من المتاجر. ولكن محبي مشروب القهوة والمدمنين على تناولها بصورة منتظمة يوميا تهمهم فترة تخزين القهوة جدا، في حين المستهلك العادي لا يشعر بأهمية هذه الفروق.

وتقول، "جميع هذه التفاصيل الدقيقة يهتم بها محبي القهوة الحقيقيين. لأن المستهلك العادي قد يشرب فنجان أو فنجانين من القهوة في اليوم أو لا يشرب. لذلك إذا بقيت القهوة عنده مخزنة 10 أيام أو 20 يوما فإنه لا يشعر بالفرق. مع العلم أنه من ناحية التركيب الكيميائي لا تتحرر خلال فترة التخزين أي مواد ضارة لجسم الإنسان".

المصدر: نوفوستي