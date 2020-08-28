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حفل زواج فتاتين مثليتين يثير ضجة في الأردن

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حفل زواج فتاتين مثليتين يثير ضجة في الأردن
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أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرصد حفل زفاف لفتاتين أردنيتين مثليتين جدلا واسعا في الأردن، وسط مطالبات بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويظهر الفيديو المتداول لحظة احتضان الفتاتين لبعضهما البعض بصورة حميمية.

وقال بعض الرواد إن هذه الحادثة وقعت في أحد المقاهي في شارع الجامعة في الأردن، في حين نفى آخرون أن تكون في الأردن.

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أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن يرصد حفل زفاف لفتاتين أردنيتين مثليتين الغضب والجدل في الأردن، ويظهر الفيديو المتداول لحظة احتضان الفتاتين لبعضهما البعض بصورة حميمية. وسط مطالبات بالتحقيق بالواقعة والقبض على الفتاتين. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الأردن #النشامى #عمان #مثلية #شارع_الجامعة #زواج #فاحشة #حفل #مثليين #جرائم #رقص #جنس #شذوذ #جدل #غضب #تقاليد #تفاعل #فيديو #ترند #news #jordan #homosexual #trending

Публикация от إرم نيوز (@eremnews)

المصدر: مواقع التواصل لاجتماعي

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