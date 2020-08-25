شركة الوجبات السريعة KFC تتراجع عن شعار تجاري مشهور

قررت إدارة شركة الوجبات السريعة KFC أن تعلق موقتا شعار "الأكل لذيذ إلى درجة تلمظ أصابعك" وذلك لأنه لا يتماشى مع فترة انتشار فيروس كورونا.

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ونقل موقع الشركة عن كبير الخبراء في تسويق منتجات KFC ، كاترين تان – جيليسباي قولها: "وجدنا أنفسنا نواجه أوضاعا فريدة من نوعها حين نطرح شعارا تجاريا مشهورا لا يتماشى مع الوقت الراهن. وعلى الرغم من أننا نتخلى موقتا عن شعار "الأكل لذيذ إلى درجة تلمظ أصابعك" فكونوا على ثقة بأن طعم الوجبات السريعة التي يتناولها الناس في العالم أجمع لن يتغير".

وأكدت الشركة أن الشعار لا يلغى إلى الأبد وقالت إنه سيعود في وقت لائق له.

يذكر أن شركة KFC هي فرع من شبكة الوجبات السريعة الأمريكية Yum! Brands . وإنها تتخصص في أطباق الدجاج. وتضم الشركة حاليا 23 ألف مطعم في 140 بلدا.

أما روسيا فبلغ فيها عدد تلك المطاعم 930 مطعما.

المصدر: نوفوستي