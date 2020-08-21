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سماء مدينة سويسرية تمطر "شوكولاتة"

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سماء مدينة سويسرية تمطر
Sputnik
صورة تعبيرية
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أمطرت سماء مدينة أولتن السويسرية، مطرا غير اعتيادي كان على شكل حبيبات مسحوق الكاكاو.

وقد نشرت صحيفة Oltner Tagblatt صورا التقطها أحد المواطنين، تبين كيف غطت قطرات بنية اللون سيارته وأماكن أخرى.

سماء مدينة سويسرية تمطر
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ذرات الكاكاو تغطي سطح سيارة

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وقد اتضح فيما بعد، إن سبب هطول "مطر الشوكولاتة"، كان العطل الحاصل  في نظام التهوية في مصنع Lindt & Sprüngli الذي تسبب بامتصاص حبيبات الكاكاو وضخها إلى الخارج وامتزاجها بالهواء وتناثرها في المنطقة المحيطة بفعل الرياح الشديدة.

وقد أكد المكتب الإعلامي للمصنع، وقوع هذا الحادث، وأوضح أن تناثر دقائق الكاكاو في المنطقة لن يلحق أي ضرر بالبيئة والناس. كما وعد ممثل المصنع بتصليح العطل وغسل جميع السيارات وتنظيفها من الشوكولاتة.

المصدر: نوفوستي

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