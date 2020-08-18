طليق الفنانة أصالة نصري يكشف حقيقة زواجه بفتاة أرمنية سورية

رد المخرج السينمائي طارق العريان على شائعات زواجه من فتاة سورية أرمنية، موضحا لوسائل إعلام مصرية، أنه فوجئ بخبر زفافه، واصفا كل ما نشر فى هذا الشأن "حكايات وهمية".

وأضاف العريان، أن هناك بالفعل قصة عاطفية فى حياته لم تسفر عن زواج حتى الآن، ولكنه يرفض الحديث فيها، كما يرفض التدخل في حياته بهذا الشكل، مناشدا الصحفيين ووسائل الإعلام الحديث عن أعماله الفنية فقط، وترك حياته الشخصية بعيدا، لأنها تخصه هو فقط.

وعلق قائلا: "اللى هيستخدم اسمي هقاضيه بتهمة التشهير، لأن هذا أمر غير مقبول، ماينفعش أتكلم في أعراض الناس بالشكل ده".

وأكد العريان أن انفصاله عن النجمة أصالة ليس له علاقة على الإطلاق بما يدور الآن، وأن هناك معلومات وتفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها.

وتابع: "الطعن فى الأزواج وفى العائلات والخوض في الأعراض أمر سيئ للغاية، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاما بيني وبين أصالة التى أكن لها كل الحب والاحترام والتقدير، ومهما حدث ستظل أما لأبنائي".

المصدر: وكالات