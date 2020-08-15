نسر يسقط طائرة مسيرة حكومية في ميتشيغان

تمكن نسر من نوع "عقاب رخماء"، من إسقاط طائرة مسيرة حكومية بقيمة 950 دولارا في ولاية ميشيغان الأمريكية، ونتيجة لهجوم الطائر الجارح تحطم الدرون بشكل تام.

وجاء في نبأ، نشر على موقع حكومة الولاية، أن درون من طراز EGLE، خاص برسم الخرائط على الساحل، كان يحلق بالقرب من مدينة إسكانابا، عندما تعرض لهجوم النسر.

وتمكن الطائر من إصابة الدرون، الذي بدأ يفقد بعد ذلك ارتفاعه بسرعة، ليسقط في بحيرة ميشيغان.

ولم يتم العثور على الطائرة بدون طيار، رغم البحث عنها على مدى عدة أيام.

وذكر الموقع، أن الحادث وقع يوم 21 يوليو، لكن السلطات أعلنته عنه فقط الآن.

المصدر: نوفوستي