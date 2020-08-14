طفيلي "مصاص دماء" يتنكر في شكل لسان سمكة حي (صور)

ظهرت على الإنترنت صور مروعة لطفيلي متعطش للدماء يعيش في فم سمكة، ويلتهم لسان مضيفه.

وأظهرت صور الأشعة السينية، التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل عالم هذا الأسبوع، وجود نوع من متماثلات الأرجل (isopod)، المعروف أيضا باسم قملة أكل اللسان، محتضنا في جمجمة سمك الرأس (كيدميات).

Mondays aren't usually this eventful. I found a tongue-eating isopod (purple) in one of our wrasse scans this morning while digitizing it. These parasites attach themselves to the tongues of fishes and effectively become the new tongue...horrifying #backdatwrasseuppic.twitter.com/axlraUrh8W — Kory Evans PhD (@Sternarchella) August 10, 2020

ويغزو الطفيلي "مصاص الدماء"، الذي يبلغ طوله 4 سم، مضيفه من خلال الخياشيم، ويلتصق بداخل الفم باستخدام المخالب القوية. ثم يبدأ بامتصاص الدم من اللسان، وفي النهاية يستنزف الكثير منه حتى يموت العضو ويستبدل بالطفيلي المزدهر.

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وقال الدكتور كوري إيفانز، عالم الأسماك بجامعة "رايس": "عثرت على متماثل الأرجل آكل اللسان في أحد عمليات المسح، التي أجريناها ذات صباح".

وكتب على "تويتر" يوم الاثنين: "هذه الطفيليات تلتصق بألسنة الأسماك وتصبح فعليا اللسان الجديد، المرعب".

ويعود موطن الطفيلي الآكل للسان إلى خليج كاليفورنيا، وكذلك أجزاء من المحيط الأطلسي. ولا يُعتقد أنه يشكل خطرا على البشر، على الرغم من أن المخلوق يمكن أن يعض إذا التقط حيا.

والمثير للدهشة أن ممارسة التغذية المروعة للطفيلي لا تقتل مضيفه. وبدلا من ذلك، تبدأ السمكة في استخدام الطفيلي كلسان زائف.

وبمجرد إفراغ اللسان الحقيقي من دمه، يظل الطفيلي هناك لبقية أيامه، ويتغذى على المخاط وبقايا الدم حول الفم.

المصدر: نيويورك بوست