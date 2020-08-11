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العثور على أفعى سامة نادرة ذات رأسين في الهند

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العثور على أفعى سامة نادرة ذات رأسين في الهند
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الأفعى السامة ذات رأسين
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عثر في ولاية ماهاراشترا الواقعة في الجزء الأوسط من الهند، على أفعى سامة نادرة ذات رأسين، تعتبر الأكثر سمية من جميع الأفاعي السامة في الهند.



وتفيد صحيفة Hindustan Times، بأن أحد المواطنين شاهد هذه الأفعى التي طولها لا يتجاوز أحد عشر سنتمترا ، وطول كل رأس من رأسيها حوالي سنتمترين، واتصل فورا بجمعية حماية الحيوانات، التي أرسلت اثنين من أعضائها إلى المكان. ويذكر أن مثل هذه الأفاعي الشاذة لا تعيش طويلا في البرية.

 وتسمى هذه الأفعى، أفعى راسيل Daboia russelii، وهي أكثر أنواع الأفاعي السامة انتشارا في مناطق جنوب آسيا، حيث هي السبب في أكثر من نصف لدغات الأفاعي في هذه المناطق. والهند هي ضمن أربع دول تنتشر فيها الأفاعي السامة.

المصدر: نوفوستي

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