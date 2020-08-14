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مصور روسي يتحدث عن قواعد التقاط صور سيلفي

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مصور روسي يتحدث عن قواعد التقاط صور سيلفي
Sputnik Aleksandr Maishev
صورة أرشيفية
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تحدث المصور الروسي المعروف والمتخصص في فن التصوير، فلاديمير شيروكوف، عن قواعد يجب أن يتبعها كل من يريد أن يعمل سيلفي فعالا وجيدا.

وذلك في حديث أدلى به للقناة الروسية التلفزيونية الأولى. 

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وقال:"إذا اردت الاستعداد لالتقاط السيلفي عليك اختيار الضوء المناسب أولا".

وأوضح قائلا:" يمكن أن أقول لكم بالتأكيد أستنادا إلى 30 عاما لخبرتي في تصوير النجوم إن ضوء النهار هو أجمل الأضواء".

ويرى المصور أن الشرط الثاني من ناحية أهميته في عمل السيلفي هو اختيار موقع أو نقطة من حيث تلتقط الصورة. وأوضح قالا:" إذا أنزلتَ الكاميرا فإن الصورة ستبدو غير جميلة. وإذا رفعت الكاميرا فإنك ستبدو إنسانا آخر".

يذكر أن السيلفي هو نوع محبب للبشر في القرن الـ21. وبدأت الشركات الكثيرة مع ظهور هذا النوع من الصور الفوتوغرافية تستخدم الفلترات في هواتفها الذكية بغية تحسين لون الوجه وشكله.ويقول البعض إن السيلفي هو مرض شباب القرن الـ20.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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