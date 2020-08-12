سوريا.. سائق يدهس المارة محاولا الهرب من الشرطة (فيديو)

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث مروع في مدينة اللاذقية يظهر كيف حاول سائق سيارة دهس المارة في الشارع بعد توقيفه محاولا الهرب من الشرطة غير مكترث بحياة الآخرين.

وبحسب الفيديو المتداول، قال النشطاء إن سائق سيارة من نوع مرسيدس نمرتها لبنانية قد دهس امرأة مع ابنتها في شارع 8 آذار في المدينة دون أن يتم ذكر مصير السيدة وابنتها، ووفق الفيديو فإن عناصر الشرطة حين حاولوا إنزال السائق قاد سيارته بعيدا وألحق أضرارا كبيرة في 5 سيارات مركونة بالقرب منها وصدم 3 دراجات تابعة لفرع المرور على الرغم من وجود بعض المارة.

وسرعان ما طاردت دراجات الشرطة سائق السيارة، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، ولا تزال التحقيقات جارية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي