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العثور على جثة حيوان ضخم غامض في سخالين

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العثور على جثة حيوان ضخم غامض في سخالين
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صورة الحيوان الغامض
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عثر المصطافون قرب ساحل سخالين، بعد انتهاء العاصفة على جثة حيوان ضخم غير معروف، طوله عدة أمتار.

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ويفيد موقع Sakhalin-Kuriles، بأن العثور على هذا الحيوان الغامض على الساحل بمنطقة دولينسكي، أثار اهتمام العلماء في فرع معهد عموم روسيا لبحوث الثروة السمكية وعلم المحيطات.

وقد نشر المصطافون صور هذا الحيوان الغامض في شبكة "إنستغرام" يوم الثلاثاء 11 أغسطس الجاري.

وبعد أن شاهد خبراء المعهد هذه الصور طرحوا عدة فرضيات، ويقولون "قد يكون حوت منقاري ضخم أو حوت كوفييه ذو منقار Cuvier's beaked whale، لأن هذه الحيوانات تعيش في المياه العميقة بالقرب من سواحل سخالين. ولكن رميها على الساحل من الأمور النادرة جدا. ومن الصعب تحديد نوع هذا الحيوان من الصور المنشورة، لذلك يجب دراسة الجثة وأخذ عينات منها".


المصدر: نوفوستي + موقع Sakhalin-Kuriles

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