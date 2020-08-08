كم يمكن تخزين الشاي؟

حذر فلاديمير فيكولوف، الخبير بالشؤون الزراعية، من أن معظم أنواع الشاي تفقد خصائصها مع مرور الوقت، وعند تخزينها بصورة غير صحيحة تتسارع هذه العملية جدا.





ويشير الخبير، إلى أن مدة تخزين الشاي تكون عادة مثبتة على علب المصنع المنتج. ولكن كم مدة صلاحية الشاي بعد فتح العلبة؟ وكيف نحدد صلاحية الشاي الذي يباع بالوزن وليس بعلب صغيرة؟.

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ووفقا لفيكولوف، هذا يعتمد على نوع الشاي. فمثلا شاي بوير Pu'er tea الراقي، عند تخزينه في ظروف صحيحة يتحسن مذاقه مع الوقت. أما الشاي الاعتيادي على العكس من ذلك يفقد مذاقه وخصائصه المفيدة مع مرور الوقت. ويضيف، الشاي الذي يباع بالوزن تنتهي صلاحيته بعد سنة إذا كانت ظروف تخزينه جيدة، وبعد فتح الحاوية، تصبح مدة الصلاحية أقصر.

وأشار الخبير، إلى أن الشاي مادة تمتص الروائح والرطوبة، لذلك يجب حفظ الشاي في المنزل في علب مغلقة وبعيدا عن مصادر الروائح والرطوبة. ويفضل حفظ الشاي في علب خزفية أو زجاجية وفي أسوأ الأحوال معدنية. أما الاحتفاظ بالشاي في علب كرتونية مفتوحة فيجب ألا يزيد عن بضعة أسابيع. وعند الاحتفاظ بالشاي في علب مفرغة من الهواء يبقى صالحا للاستخدام فترة أطول.

وأضاف موضحا، "بعد انتهاء صلاحية الشاي، تحصل فيه عمليات الأكسدة، وتتلف الفيتامينات، وتتبخر الزيوت الطيارة وتختفي رائحته، وتسوء جودته. أي بعد مضي سنة على تخزين الشاي يفقد الشاي عمليا معظم فوائده".

المصدر: نوفوستي