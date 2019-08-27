أفضل أنواع الشاي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم

يجب على الذين يعانون من ارتفاع مزمن لضغط الدم، تناول الأدوية التي وصفها لهم الطبيب. ولكن إضافة لذلك يمكنهم تناول بعض الأنواع المفيدة من الشاي كعلاج مكمل.

الشاي الأخضر- للشاي الأخضر خصائص عديدة مفيدة، فعادة يتم تناوله للتخلص من الوزن الزائد. ولكن الباحثين اكتشفوا أن تناول الشاي الأخضر بصورة منتظمة لفترة لا تقل عن 12 أسبوعا، يخفض مستوى ضغط الدم بمقدار 2-3 ملم عمود زئبق. علاوة على هذا يعتبر الشاي الأخضر مضادا للالتهابات.

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شاي كركديه- كشفت نتائج دراسة جديدة أن مشروب شاي كركديه يخفض ضغط الدم، إذا تم تناوله يوميا لمدة لا تقل عن 6 أسابيع. وقد اتضح أن الانخفاض يشمل بالذات ضغط الدم الانقباضي. كما أن لهذا الشاي خصائص مضادة للسرطان.

شاي أولونغ- تجتمع في هذا الشاي الصيني، خصائص الشاي الأخضر والشاي الأسود. كما له ميزات عديدة تفيد في تعزيز صحة القلب لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة.

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الشاي الأسود-اتضح للباحثين أن تناول ما لا يقل عن كوبين من الشاي الأسود يوميا، يؤدي إلى انخفاض مؤشري ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، مع انخفاض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية. كما أن الشاي الأسود يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تفيد في تحسين الحالة الصحية للجهاز الهضمي وتخفض مستوى الكوليسترول في الدم وحتى تحمي من الإصابة بالسرطان.

المصدر: ميديك فوروم