طفلة يابانية تبتلع 190 حبة مغناطيس والأطباء يتدخلون (فيديو)

عانت طفلة صغيرة في اليابان، من آلام حادة في البطن، وأظهرت صور الأشعة السينية الملتقطة لبطن الطفلة وجود 190 حبة مغناطيس في بطنها.

وأصيبت طفلة بعمر 5 أعوام بآلام حادة في البطن والمعدة، بعد ابتلاعها لـ 190 حبة مغناطيس قبل عدة أشهر من إسعافها إلى المستشفى.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بقيت الكرات عالقة داخل معدة الطفلة لمدة شهرين، قبل أن يأخذها والداها إلى المستشفى لفحصها.

وصُدم الطاقم الطبي عند اكتشاف الخرزات الصغيرة، مجمعة داخل جسم الفتاة الصغيرة أثناء إجراء فحص الأشعة السينية.

Shocking X-ray image shows five-year-old girl's stomach stuffed with 190 magnetic beads https://t.co/YNmMljIvqmpic.twitter.com/3V0p6XCdln — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) July 31, 2020

ونوه الوالدان إلى أن ابنتهما ابتلعت حوالي 50 كرة مغناطيس (تتواجد في لعبة مخصصة للأطفال)، لكنهما ظنا أن هذه الكرات ستخرج بشكل طبيعي من البطن، بحسب تقرير المستشفى.

وخضعت الطفلة لعملية جراحية استمرت لساعتين، تم خلالها إخراج 190 حبة مغناطيس من معدة وأمعاء الطفلة كانت قد تجمعت مع بعضها البعض.

المصدر: وكالات