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شاهد لحظة سقوط جدار على سيارات بالسعودية ونجاة رجل من موت محقق

متفرقات

شاهد لحظة سقوط جدار على سيارات بالسعودية ونجاة رجل من موت محقق
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وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط جدار أحد المنازل في المدينة المنورة على عدد من السيارات الحديثة والتي كانت متوقفة قربه فدمرها بالكامل.

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ويظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة لأحد الأشخاص كان يسير خلف السيارات المتوقفة أثناء سقوط الجدار لكنه نجا من موت محقق ولم يصبه أي أذى.

كما تبين في الفيديو الأسلاك والحواجز وهي تتطاير بسبب قوة الرياح وذلك لأن المدينة المنورة تشهد أمطارا رعدية غزيرة ورياحا نشطة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشدة الرياح بالمدينة المنورة خلال العاصفة التي شهدتها المدينة عصر الخميس.

وأظهرت مقاطع الفيديو عاصفة شديدة من الرياح أدت إلى اقتلاع لوحات ومظلات مواقف ووقوف السيارات في مناطق متفرقة بالمدينة بالإضافة إلى سقوط أحد الأسوار على عدد من السيارات أسفل إحدى العمارات.


المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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