السعودية.. "سواطير الأضاحي" تتسبب في 7 إصابات

سجلت طوارئ مدينة "الملك سعود" الطبية، اليوم الجمعة، 7 حالات بسبب "سواطير الأضاحي"، والتي تمثلت بإصابات بجروح قطعية خلال ذبح الأضاحي، في الساعات الـ5 الأولى من انقضاء صلاة العيد.

وأشارت طوارئ المدينة، إلى أن "الإصابات قابلة للزيادة مع مرور الوقت"، موضحة أن "بعض المصابين غادروا المستشفى بعد أن تلقوا العلاج اللازم".

ونوهت، بأن "من بين الإصابات حالات متوسطة عبارة عن قطع بالأوتار، وأربع حالات جرى إدخالها إلى ردهة العلاج الدائم في المستشفى، وحالة واحدة خطيرة".

وحذرت الطوارئ، في وقت سابق، من خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، وضرورة أخذ الحيطة والحذر، تجنبا لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.

المصدر: "عكاظ"