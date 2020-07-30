السعودية.. ابعدوا أطفالكم عن "سواطير" الأضاحي لسلامتهم

حذر قسم الطوارئ في مدينة الملك سعود الطبية اليوم الخميس، من خطورة تولي صغار السن والأطفال ذبح الأضاحي، لما قد تسببه السواطير والسكاكين الحادة من إصابات وجروح.

وأكد قسم الطوارئ على أهمية "أخذ الحيطة والحذر عند ذبح الأضاحي"، تجنبا لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير والآلات الحادة المستخدمة.

وأوضح، أنه يستقبل سنويا ما يقارب 40 حالة إصابة بجروح قطعية نتيجة التهور غير المحسوب عند ذبح الأضاحي، وأن "تلك الإصابات معظمها يطال اليدين والرجلين".

ودعا الأهالي لإبعاد الأطفال عن منطقة ذبح الأضاحي لضمان عدم إصابتهم بمكروه.

المصدر: "سبق"