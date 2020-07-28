الأثرياء أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم

يبدو أن وجود المزيد من المال قد يخلق المزيد من المشاكل الصحية، حيث توصلت دراسة جديدة إلى أن ارتفاع الدخل يرتبط بزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم.

وأفاد عدد من الباحثين مؤخرا، بأن الرجال اليابانيين الذين يجنون 10 ملايين ين أو أكثر (نحو 94 ألف دولار) سنويا لديهم خطر مضاعف من الإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بنظرائهم من ذوي الدخل المنخفض. ولديهم أيضا معدلات أعلى من البدانة وعادات الشرب بشكل مكثف.

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وقال مؤلف الدراسة الرئيسي، الدكتور شينغو ياناغيا، من كلية الطب بجامعة هوكايدو في بيان صحفي تم تقديمه هذا الشهر في مؤتمر لجمعية الدورة الدموية اليابانية: "الرجال، وليس النساء، المرجح أن تكون لديهم زيادة في دخل الأسرة، يعانون من السمنة المفرطة ويشربون الكحول كل يوم"، موضحا أن كلا السلوكين هما عاملان رئيسيان لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وتابع: "الرجال الذين لديهم وظائف نهارية بأجر مرتفع معرضون بشكل خاص لخطر ارتفاع ضغط الدم. وهذا ينطبق على الرجال من جميع الأعمار، الذين يمكنهم تقليل فرص تعرضهم لأزمة قلبية أو سكتة دماغية عن طريق تحسين سلوكياتهم الصحية".

وللوصول إلى هذه النتائج، قام ياناغيا وفريقه بتتبع الدخل وضغط الدم لـ 4314 عاملا يابانيا، 3153 رجلا و 1161 امرأة، مع وظائف نهارية على مدار عامين. وكانت نتائجهم مبنية على نوع الجنس بطريقة تتفق مع البحوث السابقة.

وقال ياناغيا: "أفادت بعض الدراسات الاستقصائية اليابانية السابقة أن ارتفاع دخل الأسرة مرتبط بمزيد من أنماط الحياة غير المرغوب فيها لدى الرجال، ولكن ليس لدى النساء. ودراستنا تدعم هذا".

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وكان ياناغيا مصدر إلهام للبحث في الموضوع، جزئيا، فباعتباره طبيبا، شهد ارتفاع ضغط الدم لدى المرضى مباشرة، ويعرف أن معدلات ارتفاع ضغط الدم في اليابان في ازدياد.

وينتج ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير عن اتخاذ خيارات صحية سيئة عندما يتعلق الأمر بالأكل واللياقة البدنية، ما يعني أن الأفراد لديهم الكثير من وسائل السيطرة الشخصية على منع أو مكافحة المشكلة بمجرد ظهورها.

وقال ياناغيا: "إن ارتفاع ضغط الدم مرض مرتبط بنمط الحياة. ويحتاج الرجال ذوو الدخل المرتفع إلى تحسين أنماط حياتهم للوقاية من ارتفاع ضغط الدم. . وتتضمن الخطوات تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة والسيطرة على الوزن. ويجب الحفاظ على الكحول بمستويات معتدلة وتجنب الإفراط في الشرب".

المصدر: نيويورك بوست