اكتشاف "قاعدة" غريبة على قمر تابع لزحل

عبر سكوت وورنغ، عالم الأجسام الطائرة الغامضة من تايوان، عن ثقته بوجود حضارات خارج الأرض، ونشر ما "يثبت" وجود قاعدة غريبة على أحد أقمار الكوكب زحل.

إقرأ المزيد

ويفيد موقع Planet News، بأن وورنغ يشير إلى موقع لا يقل طوله عن خمسة كيلومترات، على إحدى الصور المنشورة في مدونة إحدى شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد استخدم وورنغ في البحث عن "الحياة الغريبة" تطبيقا خاصا، تمكن بمساعدته من اكتشاف هذا الموقع الغامض. ووفقا له يبلغ عرض هذا الموقع حوالي 1.5 كيلومتر وطوله يصل إلى 4 كيلومترات، وحدوده واضحة على الرغم من عدم وضوح الصورة جيدا.

ويشير وورنغ، إلى أن ناسا تحاول إخفاء الأدلة التي تشير إلى وجود الغرباء. ولكن ممثلي الوكالة والمتشككين يعتقدون أن ما يشير إليه وورنغ ليس سوى رسوم للحاسوب أو حتى نوع من الشعوذة والتضليل.

ويذكر أن وورنغ، سبق أن أعلن مرات عديدة عن "اكتشافات" يفترض أنها قواعد للغرباء أو مواقع تعود لهم. فمثلا في بداية شهر يوليو الجاري أعلن وورنغ عن اكتشافه رأس مخلوق غريب بقرون، محفورا على صخرة في واد على سطح المريخ.

المصدر: نوفوستي