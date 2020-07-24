متى يكون البرق خطيرا؟

وضح خبراء وزارة الطوارئ الروسية، كيفية الحماية من الصواعق الرعدية، مشيرين إلى تجنب استخدام الهواتف وممارسة الرياضة والوقوف بالقرب من الأشجار خلال العواصف الرعدية.





وقال مصدر في الوزارة، يكون البرق خطيرا عندما تتبعه عاصفة رعدية . لذلك في هذه الحالة يجب أخذ الحيطة والحذر، وعدم إشعال المواقد المنزلية، لأن الغازات الخارجة من المدخنة، تكون ذات درجة حرارة عالية، ومقاومتها ضعيفة.

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ويضيف يجب عند حدوث عواصف رعدية وخاصة في المناطق الريفية، غلق جميع الأبواب والنوافذ وكوات التهوية. ويجب أن نعلم، أن البرق يصيب الأسلاك التي تربط بين الأعمدة، لذلك يجب تجنب استخدام الهواتف والاقتراب من النوافذ والأسلاك الكهربائية ومانعات الصواعق ومزاريب الماء وهوائي الراديو والتلفزيون. ويفضل عدم تشغيل هذه الأجهزة وغيرها من الأجهزة الكهربائية.

ويشير الخبير، إلى أنه يجب تجنب الوقوف تحت الأشجار عند حدوث العواصف الرعدية، وخاصة أشجار البلوط والصنوبر والحور، وكذلك عدم الوقوف على الشاطئ أو السباحة، أو الوقوف على مكان مرتفع.

ويضيف، "عندما يكون الشخص في مكان مكشوف لا يوجد فيه مكان للاختباء، في الحقل مثلا، يجب عليه تجنب الاستلقاء على الأرض، لأن هذا يجعل جسمه معرضا بكامله للتيار الكهربائي، والأفضل اتخاذ وضعية القرفصاء في مكان منخفض، أو واد ".

المصدر: نوفوستي