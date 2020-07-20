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السعودية.. العثور على مفقود وادي الدواسر متوفى ساجدا في الصحراء

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السعودية.. العثور على مفقود وادي الدواسر متوفى ساجدا في الصحراء
Reuters
السعودية
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عثر فريق غوث السعودي للبحث والإنقاذ على مفقود وادي الدواسر، ضويحي حمود العجالين، متوفى في منطقة صحراوية.

وفُقد أثر العجالين منذ يوم الخميس 16 يوليو.

وكانت فرق الإنقاذ قد باشرت عمليات البحث فور تلقيها بلاغ فقدانه، حيث عثر على سيارته في الساعات الأولى من البحث ولم يعثر على المفقود، حتى وجدوه صباح الأحد وقد فارق الحياة.

ونشر مدونون ومغردون مقطع فيديو يظهر العجالين وقد توفي وهو ساجد.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر

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