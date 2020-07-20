السعودية.. العثور على مفقود وادي الدواسر متوفى ساجدا في الصحراء

عثر فريق غوث السعودي للبحث والإنقاذ على مفقود وادي الدواسر، ضويحي حمود العجالين، متوفى في منطقة صحراوية.

وفُقد أثر العجالين منذ يوم الخميس 16 يوليو.

وكانت فرق الإنقاذ قد باشرت عمليات البحث فور تلقيها بلاغ فقدانه، حيث عثر على سيارته في الساعات الأولى من البحث ولم يعثر على المفقود، حتى وجدوه صباح الأحد وقد فارق الحياة.

ونشر مدونون ومغردون مقطع فيديو يظهر العجالين وقد توفي وهو ساجد.

تم العثور على مفقود وادي الدواسر بعد أن فارق الحياة . عثروا عليه وهو ساجد . رحمه الله رحمة واسعة pic.twitter.com/MjKB93XaD9 — خالد العتيبي (@Ksak83) July 20, 2020

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر