مصر.. غرق 7 أشخاص غرب الإسكندرية تسللوا للسباحة مخالفين القرارات الحكومية

أعلنت وحدات الإنقاذ النهري المصرية اليوم الجمعة، غرق 7 أشخاص غرب الإسكندرية بينهم سيدتان، فيما تم إنقاذ اثنين آخرين بينهما سيدة نقلت لإحدى المستشفيات في حالة خطيرة.

وذكر بيان لإدارة الإنقاذ النهري، أن "دوريات الإخلاء من المحافظة وإدارة الشواطئ، تقوم بتمشيط شاطئ النخيل للعثور على جثة سيدة وشاب، لم يتم انتشال جثتيهما".

وأضافت: "تبين نزول عدد من الشبان والفتيات من عائلتين بالإضافة إلى أقاربهم إلى الشاطئ، وغرق بعضهم فيما تم إنقاذ الآخرين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأكد مصدر أمني، أن "كافة شواطئ المدينة مغلقة بناء على قرار رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية، ورغم ذلك هناك محاولات مستمرة من الأسر للنزول للبحر والتحايل على القرارات في أوقات مختلفة".

ناصر حاتم - القاهرة