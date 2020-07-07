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صور طريفة تظهر مولودا حاملا وسيلة منع حمل أمه بين يديه

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صور طريفة تظهر مولودا حاملا وسيلة منع حمل أمه بين يديه
facebook.com/ @dakhoaquoctehaiphong
طفل يولد حاملا وسيلة منع حمل أمه بين يديه
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تداولت وسائل الإعلام صورة استثنائية لطفل حديث الولادة في فيتنام يمسك بلولب منع الحمل الذي استخدمته والدته وفشل في منعها من الحمل به.

ويمكن رؤية الطفل الصغير وهو يمسك بجهاز منع الحمل ذي لون أصفر وأسود في يده، في مستشفى هاي فونغ الدولي في مدينة هاي فونج في شمال فيتنام.

وقالت طبيبة التوليد تران فيت فونغ إن الجهاز خرج مع ولادة الطفل، وأشارت إلى أن الرضيع كان ممسكا باللولب في يده بقوة عند التقاط الصورة.

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وأضافت: "بعد الولادة، اعتقدت أن حمل الجهاز مثير للاهتمام، لذلك التقطت صورة. لم أظن قط أنها ستلقى الكثير من الاهتمام".

وأشارت فونغ أيضا إلى أن اللولب ربما فشل في منع الحمل بسبب انتقاله من مكانه الأصلي.

ويمكن رؤية صورتين، نشرهما المستشفى على صفحته الخاصة عبر "فيسبوك"، حيث الرضيع يغلق عينيه أثناء حمله اللولب. وفي صورة أخرى، يمكن رؤية اللولب مستلقيا بجانب المولود الجديد.

وولد الطفل بصحة جيدة ووزنه 7 أرطال (3.18 كغ)، وبقي تحت الملاحظة مع والدته في المستشفى.

ومن الناحية العملية، بعد إدخال اللولب في رحم المرأة، يقوم بإطلاق النحاس أو الهرمونات لمنع الحيوانات المنوية من تخصيب أي بويضات.

المصدر: ديلي ميل

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