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ظهور مثير لهند القحطاني صدم ابنتها! (فيديو)

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ظهور مثير لهند القحطاني صدم ابنتها! (فيديو)
هند القحطاني
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ظهرت السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني في مقطع فيديو جديد، أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها بدت بشكل غير معتاد.

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وشاركت القحطاني الفيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، ضمن تحدي "فلتر الرجل"، حيث ظهرت بذقن وشارب مثل الرجال، الأمر الذي صدم ابنتها لدى رؤيتها.

وطلبت منها هند رأيها، فأخبرتها بأنها تبدو جميلة كرجل!

يذكر أن هند القحطاني أم لأربعة أطفال، ابنتان وولدان، تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تعمل معلمة لغة إنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات.

وكثيرا ما تنشر فيديوهات مثيرة للجدل سواء من خلال ملابسها أو تصرفاتها أو آرائها.

المصدر: وكالات

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