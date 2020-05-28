وصلة رقص جريئة للسعودية هند القحطاني تثير غضبا (فيديو)

أثارت السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني، غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو جريء كانت ترقص فيه بملابس مكشوفة.

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ونشرت القحطاني الفيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وظهرت فيه وهي ترقص ببطن مكشوفة، على أنغام أغنية "أحبك كثر ما قالو"، التي أطلقها المغني اليمني فؤاد عبدالواحد فبراير الماضي.

وتسبب المقطع في هجوم حاد عليها، حيث أعرب نشطاء عن استيائهم من تصرفاتها التي تأتي متناقضة في كثير من الأحيان.

يُذكر أن هند القحطاني أم لأربعة أطفال، ابنتان وولدان، تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وكانت تعمل معلمة لغة إنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات.

وكثيرا ماتنشر فيديوهات مثيرة للجدلا سواء من خلال ملابسها أو تصرفاتها أو آرائها.

هند القحطاني تشاركنا رقصها اللطيف 🥺❤️ pic.twitter.com/f6TemNXgTv — Gorgeous (@Gorgeous_ew) May 26, 2020

المصدر: RT