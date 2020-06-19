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شركة ناشئة تخطط لرحلات سياحية إلى الغلاف الجوي الأرضي بـ125 ألف دولار

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شركة ناشئة تخطط لرحلات سياحية إلى الغلاف الجوي الأرضي بـ125 ألف دولار
thespaceperspective.com
Spaceship Neptune
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تخطط شركة ناشئة جديدة لإرسال السياح إلى آفاق جديدة من خلال نقلهم إلى 10 آلاف قدم داخل طبقة الستراتوسفير في كبسولة مضغوطة متصلة ببالون ضخم.

وأعلنت Space Perspective يوم الخميس 18 يونيو، عن تطوير كبسولات "Spaceship Neptune" التي يمكن أن تضم طيارا وثمانية ركاب ومقاعد وحمام ونوافذ وثلاجة صغيرة، ونوافذ ضخمة تسمح بإطلالات رائعة على الأرض.

وستستغرق "الرحلة" صعودا لمدة ساعتين إلى الغلاف الجوي على ارتفاع 10 آلاف قدم (3 آلاف متر)، حيث ستمر فوق المحيط الأطلسي لمدة ساعتين أخريين.

وستنطلق المركبة من منشأة الهبوط المكوكية القديمة في مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا (KSC) على ساحل الفضاء في فلوريدا.

ومن المقرر أن تبدأ الرحلات التجريبية غير المأهولة في أوائل عام 2021 وتأمل الشركة في بيع التذاكر بدءا من عام 2024 ، وقد تكلف نحو 125 ألف دولار.

وتعد Space Perspective شركة ناشئة جديدة أسسها جين بيونتر وتيبر ماك كالوم، اللذان شاركا سابقا في تأسيس World View، وهي شركة تنشر أجهزة استشعار في الستراتوسفير مرتبطة بالبالونات لالتقاط صور الفضاء.

ويستخدمان هذه الفكرة لإرسال البشر إلى حافة الفضاء، ويشير الموقع إلى أن الرحلات ستتم قبل شروق الشمس مباشرة.

وكتبت Space Perspective عبر موقعها على الإنترنت: "للمرة الأولى، يمكننا جعل إثارة رحلات الفضاء في متناولك، أيها المستكشفون لدينا رحلات بطريقة آمنة ومريحة مع الحد الأدنى من المتطلبات المادية وبسيطة مثل ركوب الطائرة".

المصدر: ديلي ميل

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