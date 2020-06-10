صور نادرة ترصد "أكبر سرب في العالم" من السلاحف البحرية المهاجرة

تُظهر لقطات مذهلة ما قد يكون أكبر أسراب السلاحف البحرية المهاجرة في العالم.

وكشفت الصور والفيديو المصاحب عن آلاف السلاحف البحرية الخضراء وهي تتدفق إلى جزيرة رين قبالة سواحل أستراليا.

وتتجه السلاحف نحو الجزيرة كل عام لتضع بيضها. ووفقا لـ Australian Geographic، من المعروف أن ما يصل إلى 64 ألفا من أنثى السلحفاة خضراء اللون تقوم بهذه الرحلة سنويا.

ويدعي المنشور الأكاديمي أيضا أن الصور يمكن أن تظهر واحدة من أكبر الأسراب التي لوحظت على الإطلاق.

Great Barrier Reef Foundation and Queensland Government)

وتسافر بعض السلاحف الخضراء على بعد آلاف الأميال عبر المحيط للوصول إلى مكان وضع البيض الشهير.

وتقع الجزيرة الرملية الصغيرة فوق الشعاب المرجانية ويبلغ إجمالي مساحتها 32 هكتارا فقط، وهي على بعد حوالي 620 كم شمال غرب كيرنز في كوينزلاند، أستراليا.

وتم استخدام طائرة دون طيار لالتقاط لحظات الهجرة في ديسمبر الماضي. وأخذ الباحثون اللقطات حتى يتمكنوا من حساب عدد السلاحف.

Great Barrier Reef Foundation and Queensland Government)

ويساعد مثل هذا البحث على مراقبة الأنواع المهددة بالانقراض.

وبمجرد وصول السلاحف إلى الشاطئ، تحفر عشا في الرمال. ثم تضع بيوضها وتدفنها هناك.

المصدر: نيويورك بوست