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مصر.. زفة غريبة من نوعها في زمن كورونا (فيديو)

متفرقات

مصر.. زفة غريبة من نوعها في زمن كورونا (فيديو)
Facebook / أخبار الدقهلية DN
عروسان داخل جرافة لودر في مصر
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر زفة لعروسين من مصر، لكنها جرت بشكل غير تقليدي.

ويظهر العروسان في الفيديو وهما على أعلى جرافة أحد اللوادر المستخدمة في أعمال الحفر والإنشاءات، وسط انطلاق المزامير وتصفيق مجموعة أشخاص تجمعوا حولهما.

ورجح عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون هذه الطريقة غير التقليدية في إعداد زفة العرس، لتجنب اختلاط العروسين بالمدعويين، خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا لهما.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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