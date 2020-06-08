حجر كورونا يضطر دب باندا للهروب

أعلنت إدارة حديقة حيوانات كوبنهاغن الاثنين، أن دب باندا فر من حضيرته، فيما عزا مراقبون في الحديقة الأمر إلى أنه "سئم الحجر" المفروض بسبب جائحة "كوفيد- 19".

قام الدب شينغ اير البالغ 6 سنوات والذي سيحتفل بعيد ميلاده السابع قريبا بجولة في حديقة الحيوانات التي كانت مغلقة في ذلك الوقت.

وقال الناطق باسم الحديقة جيكوب مونكولم هويك، إن "الدب رصد من خلال كاميرا مراقبة مغادرا حظيرته من تحت سياج كهربائي".

وأضاف: "قام الطبيب البيطري في حديقة الحيوانات بتخدير الباندا وإعادته إلى الحظيرة حيث حقن بالترياق واستيقظ بعد دقائق".

وبقي الحيوان يتجول في الحديقة حتى لاحظه أحد الموظفين واتصل بفريق الأمن.

ووصل شينغ اير وشريكته ماو صن إلى الدنمارك في أبريل 2019 على سبيل الإعارة من مدينة تشنغدو الصينية ضمن برنامج للتكاثر.

المصدر: "الغد الأردنية"