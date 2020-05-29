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كيف نستعيد التأهل بعد العزلة الذاتية؟

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كيف نستعيد التأهل بعد العزلة الذاتية؟
Globallookpress West Coast Surfer/moodboard
صورة تعبيرية
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أعلن الطبيب أندريه كابيتشكين، أن المشد العضلي للجسم يضعف خلال فترة العزلة الذاتية، لذلك يجب استعادة اللياقة البدنية بصورة صحيحة.


وقال كابيتشكين الأخصائي في طب العلاج اليدوي، نتيجة البقاء في البيت خلال فترة طويلة، يؤدي حتما إلى ضعف عضلات الجسم، وهذه حقيقة يجب أخذها بالاعتبار، حيث بعد انتهاء فترة العزلة الذاتية، يجب الاهتمام بالحالة الصحية للجسم، وقال محذرا "لقد انهارخلال شهرين من العزلة الذاتية، مشد عضلاتنا الذي يسند العمود الفقري والمفاصل.

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لذلك من الخطأ فورا القيام بأعمال شاقة، كما في قطاع البناء وغيره. خاصة وأن كل شخص يعتبر نفسه رياضيا. ولكن عند العودة إلى نفس مستوى العمل الذي كان قبل العزلة ثانية، فإن الإصابات ستكون حتمية ومختلفة وتتطلب مراجعة الطبيب".

ووفقا له، يجب أن يتطور النشاط البدني تدريجيا ورويدا رويدا، ومن الأفضل أن يبدأ بالمشي. وقال "يجب بهدوء وتدريجيا زيادة النشاط البدني، وهذا يعني يجب البدء بالمشي وتمارين التنفس. وأن يتطور المشي إلى 7- 10 كيلومترات في اليوم أو 10 آلاف خطوة يوميا، وتدريجيا زيادة الثقل على العضلات".

المصدر: نوفوستي

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